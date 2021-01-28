Татарстан недосчитался инвестиций

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 иностранные инвестиции в Татарстан упали сразу в четыре раза, а вложения в основной капитал уменьшились на 6%. Такие данные вчера представила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина, заметив, что пандемия «стимулировала приток инвестиций из других субъектов». Эксперты считают, что у Татарстана «не такие тотальные потери на фоне мирового экономического кризиса», однако объем иностранных инвестиций за 2021 год «вряд ли превысит $1 млрд», как это было в 2019 году.



Инвестиции в основной капитал в Татарстане в 2020 году составили 602 млрд руб. Такую оценку вчера дала глава АИР Талия Минуллина, выступая с докладом на заседании коллегии агентства. В 2019 году инвестиции в республику составили 640,8 млрд руб. Таким образом, за год их объем сократился на 6%.

«Инвестиционная деятельность очень сложная вне времени, а в период мировых кризисов, когда бизнес повсеместно терпит финансовые потери и закрыты границы, тем более»,— заметила Талия Минуллина. Она добавила, что пришлось перенести сроки реализации некоторых проектов, а также «вовлекать новых финансовых партнеров, пересматривать финансовые модели».

Объем иностранных инвестиций в Татарстан за девять месяцев 2020 года составил лишь $376,4 млн. За аналогичный период 2019 года глава АИР отчитывалась о поступлении иностранных инвестиций в размере $1,6 млрд (за январь–октябрь 2018 года — $431 млн). Таким образом, их объем за год сократился в 4,3 раза, а в сравнении с 2019 годом — на 13%. «Иностранные инвестиции снизились многократно»,— констатировала госпожа Минуллина. Она упомянула как «наиболее активных иностранных инвесторов» Германию, Нидерланды, Турцию и Финляндию.

«65% иностранных инвестиций от общего объема инвестиционных вложений частного характера — это реинвестиции»,— отметила госпожа Минуллина. Она назвала компании Kastamonu, Polimeks, YIT, Drylock Technologies, 3М и «Хаят Кимья».

При этом, по словам чиновницы, пандемия коронавируса «стимулировала приток инвестиций из других субъектов на 13,7%». Так, за январь–сентябрь 2020 года их объем составил 18,3 млрд руб. При этом инвестиции из Москвы и Санкт-Петербурга выросли на 13,6% и 17,7% соответственно, из Московской области — в 2,6 раза.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, принимавший участие в заседании, по этому поводу сказал, что «при ограниченных возможностях зарубежных партнеров, активизировался внутренний рынок, зафиксирован рост объема инвестиций из российских регионов».

Главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов считает снижение инвестиций в экономику Татарстана «серьезным». Однако, по его мнению, это «не такие тотальные потери на фоне мирового экономического кризиса и в сравнении с обстановками в других регионах». «Полагаю, что Татарстан по-прежнему сохранит лидерство в рейтинге инвестпривлекательности субъектов РФ, поскольку за пандемию ответственные ведомства смогли реализовать антикризисные меры и адаптировать ситуацию в пользу экономического потенциала региона. То, что часть компаний, уже присутствующих на площадках РТ, реинвестировали вложения, это только подтверждает»,— отмечает он.

По словам господина Антонова, «2021 год станет переходным периодом от пандемии к восстановлению потока иностранных инвестиций». Республике, полагает он, «следует продолжать политику перехода от нефтяной экономической модели к более современным и востребованным направлениям в промышленности и IT-сфере, которая является наиболее привлекательной для инвестиций в современном мире».

По прогнозу эксперта, объем иностранных инвестиций в Татарстане за 2021 год «вряд ли превысит $1 млрд, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться от кризиса как минимум 2–3 года». «Среди ключевых стран, с которыми Татарстан будет в первую очередь вести переговоры, скорее всего, станут Китай, Турция и ОАЭ: именно на них указывал господин Минниханов в своих выступлениях ранее. С другой стороны, среди традиционных инвесторов все же не стоит списывать со счетов страны Евросоюза, Сингапур и США»,— заключил он.

Кирилл Антонов