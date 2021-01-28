Час расплаты

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, критикуя за большие очереди региональный информационный центр (РИЦ), занимающийся приемом платежей населения, предложил облправительству обратиться к бизнесу и создать альтернативный центр по сбору платежей. В РИЦ считают, что создать полноценный расчетно-кассовый центр (РКЦ) в короткие сроки нереально, для этого требуются репутация, хорошее программное обеспечение и большие затраты, а расчетные центры, которые только ведут расчеты без приема платежей, лишь создадут для населения дополнительные неудобства. Управляющие компании, самостоятельно ведущие расчеты, признаются, что создать расчетный центр несложно, а вот заниматься приемом платежей бизнесу невыгодно.

В понедельник на заседании штаба по развитию региона губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, ссылаясь на жалобы жителей областного центра на очереди в офисах РИЦ, высказал мнение о том, что есть смысл предложить бизнесу создать альтернативный расчетный центр. «Если руководство РИЦ нас не слышит, давайте обратимся к бизнесу с предложением сделать „РИЦ2“. Я хочу быстрее область вернуть в нормальную жизнь, а вы мне не даете. Заболеет кто в очереди и начнет (COVID –19. — „Ъ“) разрастаться»,— передают слова губернатора участники совещания. Министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан заметил, что уже есть опыт создания организаций, которые сами занимаются расчетами платежей для населения, таких как управляющие компании «Альфаком», ЦЭТ, «Аметист».

В беседе с „Ъ“ господин Черепан отметил, что пока как такового поручения губернатора о создании альтернативного РИЦ нет, и главу региона только беспокоят очереди, которые образуются в часы пик в 20-х числах месяца, когда большинство жителей идет оплачивать коммунальные услуги. По информации „Ъ“, министр уже встречался во вторник с руководством РИЦ с целью решения ­проблемы.

Заметим, в группу компаний РИЦ входят ООО «РИЦ-Ульяновск», ООО «РИЦ-Димитровград», ООО «РИЦ-Регион», ООО «РКЦ -Димитровград» и ООО «Региональный информационный центр». Инициатор, совладелец и фактический создатель этой системы расчетов — Павел Мальков, он же — гендиректор ООО «РИЦ», созданного еще в 1999 году, 100% принадлежит ООО «АИС-Город». Группа компаний еще в начале двухтысячных разработала свою биллинговую систему, позволяющую расщеплять платежи по поставщикам ресурсов, что должно было обеспечить скорость расчетов и удобство для граждан, которые могли платить одной суммой в одном месте. В 2004–2005 годах компании были переданы базы данных государственных РКЦ Ульяновска, после чего фактической деятельностью по расчетам и сбору платежей стало заниматься ООО «РИЦ», с которым и заключают теперь договоры управляющие компании областного центра и ряда других муниципалитетов. В тот период ряд экспертов критиковали действия региональной власти за формирование монополиста в сфере РКЦ, однако со временем РИЦ отработал все свои системы, обеспечил возможности платежей через интернет и мобильные приложения, обеспечил развитие биллинговой системы и интеграцию своих баз с базами данных управляющих компаний и стал основной системой расчетов и сбора платежей для Ульяновска и региона (70% рынка), технологией РИЦа сейчас пользуются расчетные центры в 19 регионах страны, в том числе в Московской и Ленинградской областях. Основной объем платежей собирается в Ульяновске. Согласно данным Kartoteka.ru, по итогам 2019 года дебиторская задолженность «РИЦ-Ульяновск» составила 165 млн руб. при кредиторской задолженности 81 млн руб., выручка — 277 млн руб., чистая прибыль — 22 млн руб.

Директор «РИЦ-Ульяновск» Сергей Комаров считает, что создать полноценную альтернативную компанию, обеспечивающую такой же уровень сервиса и биллинговой системы будет очень затруднительно, «на это потребуются месяцы и десятки миллионов рублей, кроме того, еще надо завоевать доверие населения». Впрочем, по его словам, создать упрощенный расчетный центр, который занимается только расчетами, рассылая жильцам платежки, «не так уж сложно, сегодня подобных программ на рынке множество», «но это создаст дополнительные проблемы для жителей, которые будут вынуждены производить оплату в нескольких местах по разным квитанциям», в то время как «РИЦ предоставляет уникальную услугу — все в одном месте». «Но создать и содержать систему кассового обслуживания — это уже сложно и дорого»,— отметил господин Комаров. По его словам, содержание расчетно-кассовых центров для РИЦ тоже очень затратное, но компания сознательно их сохраняет и намерена развивать, поскольку принцип «все вопросы в одном месте» считает очень важным для работы в интересах населения (обычно личным кабинетом и платежами через интернет пользуется около 20% населения, в период пандемии их стало 37%). «Но просто РКЦ для начисления и сбора платежей — это для нас уже тема вчерашнего дня. Сейчас мы работаем над созданием новой экосистемы, единого портала, на котором в режиме реального времени смогут взаимодействовать все участники этого процесса — жильцы, управляющие компании, поставщики ресурсов и иных услуг, органы власти. Там же можно будет и направлять жалобы, и получать консультации. Главное — дать потребителю максимум возможностей при максимальном удобстве»,— сказал директор «РИЦ-Ульяновск».

Совладелец группы компаний «Аметист» Ильдар Сеюков (половина жилого фонда управляющих компаний «Аметиста» производит самостоятельные расчеты, половина — через «РИЦ») сказал „Ъ“, что делать начисления совсем не сложно, и этим могут заняться многие компании, а далее жильцы уже сами должны будут производить платежи. Господин Сеюков не уверен, что найдутся интересанты, желающие создать параллельную структуру РКЦ: «Создавать сеть кассового обслуживания для приема платежей экономически невыгодно. Технически это сделать можно, но это дорого, да и ­нужно ли?».

Руководитель СРО управляющих компаний «Симбирский дом» Григорий Николаев не против, если появится альтернативный «РИЦ2». «Я за конкуренцию. И если создание конкурента приведет к столь же хорошему качеству, но еще и к снижению стоимости услуги для потребителя, то я только за. Я думаю, тогда и управляющие компании будут рассматривать альтернативные варианты. Но тут главное, чтобы альтернатива создавалась без административного ресурса и без криминала. „РИЦ“ за 15 лет все-таки завоевал авторитет, сможет ли новый участник его получить, пока неизвестно»,— сказал господин Николаев.

Сергей Титов, Ульяновск