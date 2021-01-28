«Пассажирские перевозки» не доехали до налоговиков

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия МУП «Пассажирские перевозки» средств от налогового органа. По данным следствия, в течение четырех месяцев 2020 года руководство предприятия скрыло от фискальной службы более 3 млн руб. Тогда как ранее с МУП принудительно взыскивалась задолженность по налогам в размере более 2,5 млн руб. По мнению юристов, правоохранителям нужно доказать наличие преступного умысла, что должник намеренно скрыл средства, за счет которых мог быть покрыт уже сформированный долг.

Руководство муниципального унитарного предприятия «Пассажирские перевозки» из Бугуруслана (Оренбургская область) стало фигурантом уголовного дела. Оно подозревается в сокрытии средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Оренбургской области.

Правоохранители установили, что с августа по ноябрь минувшего года руководство предприятия при осуществлении финансовохозяйственной деятельности скрыло от налоговой службы более 3 млн руб. При этом оно знало, что ранее с МУП «Пассажирские перевозки» уже принудительно взыскивалась задолженность по налогам в размере более 2,5 млн руб. Сейчас правоохранители изучают хозяйственную деятельность ­предприятия.

Уголовное дело расследуется Бугурусланским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.

Директором МУП «Пассажирские перевозки» является Владимир Марков. Учредитель — комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования.

Основным видом деятельности предприятия являются внутригородские автобусные пассажирские перевозки. Согласно открытым данным, в отношении организации возбуждено исполнительное производство — приставами взыскивается более 8,8 млн руб., из которых большую часть составляют налоги и сборы. Также, по данным ФНС, операции по расчетным счетам МУПа приостановлены. Получить комментарий представителей предприятия на момент выхода номера не ­удалось.

Преступление по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. Крайней мерой может стать лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без ­такового.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что даже в делах о налоговых преступлениях перспективы в значительной части зависят от того, удастся ли доказать наличие преступного умысла: «То есть нужно в первую очередь доказать, что должник намеренно скрыл от налогового органа средства, за счет которых мог быть покрыт уже сформированный долг. Деятельность любого более-менее крупного хозяйствующего субъекта сопряжена с несением обязательств перед сотрудниками, контрагентами, кредиторами, а не только перед налоговой службой. То есть эти средства, например, могли изначально предназначаться на исполнение иных обязательств перед иными лицами и совершенно необязательно скрывались».

По предположению эксперта, эти средства могли вообще отсутствовать на момент формирования недоимки. «Это вполне возможно, учитывая, что региональные муниципальные перевозчики в большинстве своем убыточны и практически существуют за счет средств, выделяемых из муниципальных бюджетов в рамках субсидий. Тут очень много нюансов, и перспективы доказывания наличия вины во многом зависят от того, будет ли доказано наличие преступного умысла в действиях руководства муниципального перевозчика»,— рассуждает Дмитрий Шевченко.

Ани Айвазян