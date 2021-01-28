«Вкусно и сытно» больше не будет Фабрика продуктов, от которой пострадало более двух тысяч человек, признана банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал тольяттинский производственный кооператив «Фабрика продуктов „Вкусно и сытно“» несостоятельным и открыл в организации конкурсное производство. Кооператив занимался производством мясных полуфабрикатов и предлагал участникам вклады с доходностью до 20% годовых. В 2019 году правоохранительные органы начали расследовать уголовное дело о незаконном привлечении вкладов кооперативом. Пострадавшими признаны более 2000 человек, общая сумма ущерба превышает 700 млн руб. Как отмечают юристы, в рамках дела о банкротстве кредиторы фабрики смогут вернуть около 10–15% своих средств.

Производственный кооператив «Фабрика продуктов „Вкусно и сытно“» из Тольятти признан несостоятельным. С соответствующим иском в мае прошлого года в суд обратился Борис Голубко. Сумма требований составила около 1 млн руб. По данным электронной картотеки арбитражного суда, в реестр кредиторов включено несколько десятков миллионов рублей. Часть заявлений кредиторов находится на рассмотрении суда. В 2019 году руководство производственного кооператива заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственное управление УМВД по Тольятти возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ.Позже преступление начала расследовать следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Как оказалось, организация принимала вклады с обещанием выплатить до 20% годовых. Доход выплачивался за счет новых вкладчиков. В рамках дела в ноябре 2019 года суд арестовал одну из создательниц кооператива Галину Федотову. В августе 2020 года ее отпустили на свободу с запретом определенных действий. Кроме того, суд наложил арест на 83 объекта недвижимости госпожи Федотовой и производственное имущество фабрики общей стоимостью около 300 млн руб.

По последним данным, потерпевшими признаны более 2400 человек, общая сумма ущерба составляет около 800 млн руб. Как выяснилось в ходе следствия, фабрика продуктов «Вкусно и сытно» помимо Самарской области работала в Ульяновской, Свердловской, Оренбургской областях, Республике Татарстан и Пермском крае. По другим данным, ПК принимал вклады и в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

• ПК «Фабрика продуктов „Вкусно и сытно“» создан в 2018 году в Самаре. Собственниками организации, по данным «СПАРК-Интерфакс», являются Ирина Бухонова, Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина и Виктор Цедин. Эти же лица в прошлом владели производственными кооперативами «Народная сберегательная касса», «Народный» и «Прогресс». Среди собственников «Народной сберегательной кассы» значится Галина ­Федотова.

Главный офис компании находился в Тольятти на улице Карбышева, 12. Как указывалось на сайте кооператива, который больше не функционирует, организация занималась производством полуфабрикатов из мяса, часть продукции реализовывалась через собственную торговую сеть «Народный».

Как рассказал „Ъ“ один из потерпевших от деятельности фабрики продуктов «Вкусно и сытно», пожелавший остаться неназванным, кооперативу принадлежит пять объектов недвижимости. «Но их нельзя продавать, так как они являются вещественными доказательствами. С другой стороны, непонятно, кто будет нести расходы по их охране. К тому же, теперь придется платить зарплату конкурсному управляющему. В целом, я и другие пострадавшие не заинтересованы в банкротстве кооператива. Основное имущество, за счет которого мы можем вернуть хотя бы часть наших денег — арестованные активы Галины Федотовой»,— рассказал собеседник издания.

Как поясняет доцент кафедры административного и финансового права университета «Синергия» Дмитрий Иванов, процесс банкротства производственного кооператива существенно не отличается от банкротства компаний: «Суд назначает арбитражного управляющего, который узнает о существующих долгах, о наличии имущества и денежных средств. Управляющий пытается их раздать — сначала той организации, которая подала на банкротство, а потом остальным. Потом он отчитывается перед судом — о том, какие средства были, что удалось или не удалось продать, погашена задолженность или нет. Затем налоговая проводит проверку. Наконец, в газете публикуется информация о банкротстве кооператива. Теперь он считается обанкроченным». Как добавляет юрист практики «реструктуризация и банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Арслан Артаев, процент удовлетворения требований кредиторов при банкротстве производственного кооператива не будет выше, чем при банкротстве обычной компании — 10–15%.

Управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает, что при банкротстве производственного кооператива субсидиарная ответственность может грозить всем его участникам. «При этом уставом кооператива может быть определено, например, что участник может или не может отвечать по долгам, которые возникли до его вступления в артель. То есть уставом может быть предусмотрено, что участник отвечает только по тем долгам кооператива, которые были сформированы уже после его вступления, а может быть предусмотрено и обратное»,— говорит юрист.

Сабрина Самедова