На наследие не хватает денег

Правительство Саратовской области пытается найти средства на первоочередные мероприятия по сохранению двух объектов культурного наследия: Дома инженера Яхимовича в Саратове на улице Советской и Гарнизонного дома офицеров в Энгельсе. Об этом вчера на брифинге заявил председатель управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин. Оба здания требуют консервации и находятся в неудовлетворительном состоянии. Эксперты отмечают, что объекты культурного наследия активно разрушаются и сейчас власти почти ничего не делают для их сохранения.

Управление по охране культурного наследия Саратовской области направило документы в министерство финансов региона для внесения изменений в бюджет региона, которые позволят выделить средства на «первичные противоаварийные мероприятия» в отношении объектов культурного наследия Дома инженера Яхимовича в Саратове и Гарнизонного дома офицеров в Энгельсе. По словам председателя управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимира Мухина, для дома Яхимовича требуется качественное ограждение, также необходимо закрыть фасад здания баннером и блокировать доступ в него третьих лиц.

Что касается Дома офицеров в Энгельсе, то, по словам господина Мухина, правительство пока не объявило конкурс на подготовку проекта последующей реставрации также из-за отсутствия средств. Сколько потребуется денег на восстановительные работы на обоих объектах культурного наследия, Владимир Мухин не уточнил.

Как писал „Ъ“ «Доходный дом, XX в.» (Дом инженера Яхимовича) и «Дом офицеров, построенный по проекту архитектора Иосифа Каракиса, 1935 года» — два наиболее проблемных объекта культурного наследия в Саратовской области.

Уникальность памятника «Дом инженера Яхимовича» заключается в том, что в нем в одном из первых в Саратове появилось паробетонное отопление, которое изобрел инженер Вячеслав Яхимович. Трубы были вмонтированы в бетонные панели стен и полов. По данным на 2017 год таких объектов на территории РФ оставалось два — в Саратове и Санкт-Петербурге.

В период СССР здание на улице Советской, 3/5, находилось в ведении районного жилуправления и сильно обветшало, затем оно было перепрофилировано под жилой дом. Здание расселили как аварийное в 2017 году. Тогда же было заявлено, что объект будет включен в проект АО «Дом.рф» (АИЖК) по созданию доходных домов, жилые помещения в которых планируется сдавать в аренду за 15 тыс. руб. в месяц с бытовой техникой и мебелью. Было объявлено, что АИЖК будет вести реконструкцию объекта на собственные средства. Объем вложений оценивался в 80 млн руб. Вложенные денежные средства госкорпорация планировала вернуть за 20 лет, сдавая в аренду 22 размещенные в здании квартиры. В мае 2018 года в нем произошел пожар, выгорел второй этаж. АИЖК отказалось от планов создания доходного дома, в сентябре прошлого года во время визита в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разместить в доме Яхимовича музыкальную школу «Лицея-интерната № 64» (Предуниверсария). В январе прошлого года здание вернули в собственность Саратовской области. По словам Владимира Мухина, оно закреплено за ГАУК «Научно-производственный центр по историко-культурному наследию Саратовской области».

Гарнизонный Дом офицеров в Энгельсе был построен в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса. В нем размещались женские авиационные полки под командованием Героя Советского Союза Марины Расковой, здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Объект неоднократно перестраивался. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. С 2010 года здание не используется. Сейчас оно находится на балансе Саратовской области. За все это время ремонта там не было. В 2019 году власти Саратовской области заявили о планах снести объект и построить на его месте «точную копию». Против инициативы выступили члены реготделения Союза архитекторов России. В январе этого года объект включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.Восстановление Дома офицеров оценивается в 300 млн руб. Найти средства на восстановление этого объекта обещал спикер ГД Вячеслав ­Володин.

Председатель Общественного градозащитного совета при Саратовской областной думе Алексей Голицын отмечает, что перевод «Дома Яхимовича» в областную собственность гарантирует то, что его не будут разрушать частные организации, заинтересованные в земельном участке в центре города, на котором находится объект культурного наследия. «Но насколько я знаю, в планах управления по охране ОКН законсервировать только первый этаж, а проблема в том, что у здания почти нет крыши, его заливает водой, стены мокнут. К моменту, когда появятся средства на реставрацию, может уже быть поздно»,— считает господин Голицын.

Об аналогичном состоянии Гарнизонного дома офицеров говорит краевед Владимир Лешуков. «На мой взгляд, ГКУ „Управление капитального строительства“, отвечающее за состояние объекта, не занимается им. Чиновники не могут ограничить доступ в Дом офицеров, там постоянно находятся различные маргиналы, следствием чего уже стал один пожар. Здание, внесенное в реестр ОКН федерального значения, находится под угрозой вандализма. По моему мнению, чиновники таким образом проявляют преступную халатность»,— считает господин Лешуков.

При этом эксперты отмечают, что в случае, если власти действительно смогут найти средства, вероятность того, что оба здания все же будут восстановлены, сохраняется.

Сергей Петунин