Дубль Егора Аверина принес «Локомотиву» победу в матче КХЛ против «Куньлуня»

27 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем льду играл с китайским клубом «Куньлунь». Матч в Ярославле закончился со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

Первый период завершился со счетом 1:1. Антон Ландер из «Локомотива» открыл счет, а Антон Лазарев, выступающий за «Куньлунь» забросил ответную шайбу. Во втором периоде Егор Аверин вывел железнодорожников вперед. В заключительной двадцатиминутке китайский клуб снова сравнял счет. Шайбу забросил Спенсер Фу. За 10 минут до конца матча Егор Аверин забросил победную шайбу, оформив дубль.

Первый матч этих команд в новом сезоне чемпионата КХЛ, назначенный на 22 сентября не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе ярославской команды. Из-за неявки «Локомотива» на игру ему было засчитано техническое поражение.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ железнодорожники снова проводят в Ярославле. 29 января «Локомотив» на льду «Арены 2000» принимает омский «Авангард».

Антон Антонов