Фармзавод в Куеде купил инвестор из Индии

Фармацевтический завод в поселке Куеда купила московская группа компаний «Эдвансд», сообщили в краевом минэкономразвития. Предприятие по производству парентеральных препаратов работает в Куеде с 2013 года. Однако с 2015 года организация стала убыточной, и в январе 2019 года ее приобрела ГК «Эдвансд». Недавно представители группы компаний «Эдвансд» обсудили планы по реконструкции своего куединского производства с руководителями региональных минэкономразвития, минздрава и Агентства инвестиционного развития. Компания проводит реконструкцию завода, планируя запустить там линию по производству инфузионных растворов.

На встрече с представителями краевого правительства гендиректор ГК «Эдвансд», представитель Индийского бизнес-альянса Раджеш Шарма отметил, что реконструкция фармзавода в Куеде проводится в соответствии с графиком. Весной там запустят производство по 12 наименованиям разных препаратов.

По словам Раджеша Шарма, одним из направлений деятельности «Эдвансд» является производство лекарств в форме инфузий, которые используют для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита и прочего. Для запуска нового производства в куединский фармзавод уже вложено более 100 млн руб., на базе компании планируется создать более 100 рабочих мест. Планируемая мощность ООО «Эдвансд Пермь» позволит выпускать более 8 млн флаконов инфузионных растворов в год. Инвестор планирует получить для своего проекта статус «приоритетный», это позволит получить консультационную и административную поддержку от краевого Агентства инвестиционного развития.

«Расширение сотрудничества с индийским инвестором, который к тому же развивает производство в одной из территорий края, - это очень позитивная история для развития инвестклимата нашего региона», - заметил и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин.

Новое производство будет привлекать высококвалифицированные кадры в Куеду.

По данным kartoteka.ru, учредителями ООО «Эдвансд Пермь» являются ООО «Эдвансд Трейдинг» (99%) и Шарма Раджеш (1%). Единственным владельцем «Эдвансд Трейдинг» (торговля фармацевтической продукцией) числится господин Раджеш. До апреля 2019 года «Эдвансд Пермь» называлась ООО «Пиэлджи». В последние годы компания показывала отрицательные финансовые результаты: в 2018 году ее убыток составлял 19,3 млн руб., в 2019 году – 12,9 млн руб.

Сейчас «Эдвансд Пермь» возглавляет Инна Пестова, совладелица кунгурского предприятия ООО «ПолиСтил» (производство изделий, не включенных в другие группировки). В 2018 году куединским фармзаводом владела Екатерина Шульгина из Омска. Госпожа Шульгина является учредителем московских компаний по разработке программного обеспечения (ООО «Фарекс Айти») и организаций, консультирующих по вопросам коммерческой деятельности (ООО «Эвис Траст», ООО «Фармоза»).

«Эдвансд» - группа отечественных компаний по производству и дистрибуции лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита, других жизненно-важных фармакотерапевтических групп.