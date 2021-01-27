В Ульяновске побит рекорд температуры воздуха

В понедельник, 25 января 2021 года, в Ульяновске была зафиксирована самая высокая температура для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Столбик термометра поднялся до +2,6°С.

По данным сайта pogodaiklimat.ru, предыдущий максимум был зафиксирован 25 января 1956 года. Тогда термометр показал +2,2°С.

Ранее сообщалось, что 13 января 2021 года, в Ульяновске была зафиксирована самая низкая температура для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Столбик термометра в этот день опустился до -33.6°С.

Андрей Сазонов