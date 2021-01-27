Руководитель реготделения «Справедливой России» сохранит должность после объединения с «За правду» и «Патриотами России»

Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Вероника Куликова прокомментировала объединение справедливороссов с партиями «За правду» и «Патриоты России». По словам госпожи Куликовой, выборы нового руководителя реготделения после окончания объединения не предусмотрены. «После объединительного съезда мы будем готовы принять в нашу сплоченную команду тех, кто готов к конструктивной созидательной работе, которой впереди у нас много. Полагаю, что на этом слухи и домыслы вокруг объединения можно считать исчерпанными», – пишет Вероника Куликова на своей странице в Facebook.

Ранее о возможной смене руководителя реготделения после объединения сообщало агентство Ura.ru. По информации агентства, Вероника Куликова якобы не устраивает краевые власти.

Об объединении партий стало известно в январе. Федеральный съезд «Справедливой России» запланирован на 22 февраля. К этому времени партии «За правду» и «Патриоты России» проведут съезды, на которых объявят о ликвидации своих партий. После чего члены партий этих смогут написать заявления о вступлении в «Справедливую Россию». Вероника Куликова возглавляет реготделение партии с конца 2016 года. В 2020 году она была переизбрана руководителем реготделения на два года.