Скоростное законотворчество

За текущий, VII созыв депутаты Госдумы приняли ряд законов сразу во всех трех чтениях за один день. Так, 31 марта 2020 года Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет антикоронавирусных инициатив. Правительство получило право вводить режимы ЧС и повышенной готовности, а ответственность граждан за нарушение карантинных ограничений была ужесточена. На следующий день законы были одобрены Советом федерации и подписаны Владимиром Путиным.

21 декабря 2016 года Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об отмене интернет-голосования при формировании части Общественной палаты РФ, состоящей из представителей общероссийских общественных объединений. Сенаторы одобрили закон 23 декабря, а 28 декабря его подписал Владимир Путин.

2 декабря 2016 года было увеличено финансирование партий, преодолевших трехпроцентный барьер на федеральных парламентских выборах. За каждый полученный голос из бюджета теперь полагалось не 110, а 152 руб. 14 декабря документ одобрил Совет федерации, и 19 декабря его подписал Владимир Путин.

В предыдущем, VI созыве Думы сразу в трех чтениях за один день депутаты принимали законы об отсрочке от призыва на военную службу аспирантам (17 ноября 2011 года), о продлении приватизации (19 февраля 2013-го), об упрощенной перерегистрации брендов в Крыму (4 июля 2014 года), о повышении акцизов на бензин (26 февраля 2016-го) и ряд других.

До ратификации 27 января ДСНВ Госдума также оперативно ратифицировала только договор с Республикой Крым о принятии ее в состав России. Около пяти часов вечера 19 марта 2014 года документ был зарегистрирован в Думе и спустя около суток одобрен депутатами. Совет федерации принял документ 21 марта, и в тот же день его подписал президент.