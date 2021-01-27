27 января, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Скоростное законотворчество

История вопроса

от

За текущий, VII созыв депутаты Госдумы приняли ряд законов сразу во всех трех чтениях за один день. Так, 31 марта 2020 года Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет антикоронавирусных инициатив. Правительство получило право вводить режимы ЧС и повышенной готовности, а ответственность граждан за нарушение карантинных ограничений была ужесточена. На следующий день законы были одобрены Советом федерации и подписаны Владимиром Путиным.

21 декабря 2016 года Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об отмене интернет-голосования при формировании части Общественной палаты РФ, состоящей из представителей общероссийских общественных объединений. Сенаторы одобрили закон 23 декабря, а 28 декабря его подписал Владимир Путин.

2 декабря 2016 года было увеличено финансирование партий, преодолевших трехпроцентный барьер на федеральных парламентских выборах. За каждый полученный голос из бюджета теперь полагалось не 110, а 152 руб. 14 декабря документ одобрил Совет федерации, и 19 декабря его подписал Владимир Путин.

В предыдущем, VI созыве Думы сразу в трех чтениях за один день депутаты принимали законы об отсрочке от призыва на военную службу аспирантам (17 ноября 2011 года), о продлении приватизации (19 февраля 2013-го), об упрощенной перерегистрации брендов в Крыму (4 июля 2014 года), о повышении акцизов на бензин (26 февраля 2016-го) и ряд других.

До ратификации 27 января ДСНВ Госдума также оперативно ратифицировала только договор с Республикой Крым о принятии ее в состав России. Около пяти часов вечера 19 марта 2014 года документ был зарегистрирован в Думе и спустя около суток одобрен депутатами. Совет федерации принял документ 21 марта, и в тот же день его подписал президент.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя