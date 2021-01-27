Стоимость аренды жилья в Лондоне снизилась в 2020 году на 12%

В условиях пандемии стоимость аренды жилья в центре крупных городов в Великобритании снизилась, одновременно с этим выросла арендная плата в некоторых небольших городах и пригородах. К таким выводам пришли аналитики британского сайта по продаже и аренде недвижимости Rightmove. Сильнее всего за год снизилась средняя стоимость аренды жилья в центре Лондона — на 12,4%, до £2,2 тыс. в месяц. Также довольно сильно снизилась арендная плата в центре Эдинбурга (на 10%, до £1,1 тыс.) и Манчестера (на 5,3%, до £1 тыс.).

Значительнее всего арендная плата выросла в небольших городах на севере Англии, в Дареме (на 16,4%, до £632 в месяц) и Китли (на 14,6%, до £556), а также в пригороде Манчестера Уигане (на 11,2%, до £559). Ранее публиковались сходные данные по ценам на жилье: значительнее всего цены на покупку дома выросли в прошлом году в нескольких пригородах Манчестера.

«Дополнительная цена, которую многие арендодатели обычно готовы платить за то, чтобы прямо за их порогом начиналась энергия и активность центра города, сейчас работает в меньшей степени,— отмечает директор по данным по недвижимости Rightmove Тим Баннистер.— За пределами центров городов картина совсем другая: агенты сообщают о довольно перегруженном рынке и растущей арендной плате».

Яна Рождественская