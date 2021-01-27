В Самарской области на боевое дежурство заступят ракетные комплексы С-400 «Триумф»

В пятницу, 29 января, на боевое дежурство в Самарской области заступят расчеты новых зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) со ссылкой на командира дивизии противовоздушной обороны со штабом в Самаре генерал-майора Олега Никанорова.

Дивизия противовоздушной обороны ЦВО со штабом Самаре имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО Вооруженных Сил России. Ее подразделения дислоцированы в Поволжье, Сибири и на Урале.

Андрей Сазонов