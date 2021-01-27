Жители Ульяновской области готовы больше работать при заботливом начальнике

В Ульяновской области 85% работников заявили, что согласились бы при необходимости работать сверхурочно, если бы их работодатель максимально заботился о своих сотрудниках. Об этом сообщила известная рекрутинговая компания HeadHunter, ссылаясь на опросы, проведенные ее специалистами.

Как показали опросы, чаще всего высказывали готовность работать сверхурочно при заботливом начальнике представители сферы закупок, добычи сырья, безопасности, реже всего – бухгалтеры, специалисты научно-образовательной сферы и управления персоналом. И только 3% респондентов в регионе не готовы работать больше, чем положено, даже при таком условии.

Также 74% работников Ульяновской области рассказали, что, если бы их работодатель проявлял максимальную заботу о сотрудниках, они были бы готовы периодически выполнять работу, которая напрямую не относится к их должностным обязанностям. Чаще других такой ответ давали представители индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), топ-менеджеры и специалисты сферы закупок, реже – специалисты индустрии развлечений, искусства, масс-медиа, добывающей отрасли, медицинские работники. А вот 20% респондентов Ульяновской области не готовы выходить за рамки своих стандартных обязанностей.

Андрей Васильев, Ульяновск