Зачетки внесут в кредитный договор

Депутаты законодательного собрания Ростовской области намерены ввести льготную ипотеку под 1% годовых для студентов-отличников местных вузов. Предполагается, что это поможет удерживать в регионе талантливую молодежь, которая обычно предпочитает искать работу в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в заксобрании признают, что льготная ипотека может стать лишь одним из инструментов наращивания человеческого капитала в Ростовской области, и параллельно введению этой преференции необходимо заниматься развитием сельских территорий и вопросами трудоустройства молодежи.



В законодательном собрании Ростовской области обсуждают возможность разработки и внедрения льготной ипотеки под 1% годовых для студентов-отличников рейтинговых региональных вузов, сообщило управление по информационной политике заксобрания. «Вопрос еще требует детальной проработки, но уже сейчас рассматривается вариант внесения соответствующих норм в проект областного закона о развитии агломераций в Ростовской области, который готовится к рассмотрению в законодательном собрании во втором чтении»,— уточнили в ведомстве.

Предполагается, что введение льготной ипотеки сможет привлечь в регион талантливую молодежь. Как сообщили “Ъ-Юг” в министерстве образования региона, сейчас в вузах Ростовской области обучаются около 180 тыс. студентов.

По данным заксобрания, всего в 2020 году окончили донские вузы с красными дипломами почти 4,9 тыс. выпускников, и около 40% из них заявили при опросе, что планируют оформить ипотеку.

«Процентная ставка по ипотеке в 1% на сегодняшний день — это идеальный вариант, чтобы будущий специалист захотел остаться в Ростовской области и реализовывал здесь свой творческий и научный потенциал, а не уезжал в Москву или Питер»,— считает председатель Молодежного парламента при заксобрании Ольга Мирошниченко, ее слова приводятся в сообщении.

Сколько может потребоваться бюджетных средств на субсидирование ипотеки по проекту пока неизвестно. Председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков считает, что они «гарантированно окупятся через добавленную стоимость, которую лучшие на рынке специалисты принесут в донскую экономику». Он отметил, что введение льготной ипотеки для студентов стимулирует спрос на квартиры и дома, что обеспечит дополнительный рост регионального рынка жилья.

В заксобрании льготную ипотеку рассматривают как один из инструментов наращивания человеческого капитала в Ростовской области. «Наравне с развитием агломераций необходимо заниматься развитием сельских территорий, а также вопросами трудоустройства молодежи»,— подчеркивается в сообщении.

Руководитель отдела маркетинга и аналитики агентства недвижимости «Дон-МТ» Галина Пивоварова оценивает депутатскую инициативу менее оптимистично.

«Мне кажется, что в такой программе нет смысла, пока регион не может предложить студентам работу по их специальности. Зачем выпускнику брать здесь ипотеку, если выплачивать ее будет нечем, потому что здесь он не сможет зарабатывать?»,— говорит госпожа Пивоварова.





«Обеспечьте людей работой по специальности, они сами здесь останутся. В Москву же студенты едут не за льготной ипотекой. Даже если программу введут и выделят на ее реализацию деньги из бюджета, неизвестно, сколько человек захотят ею воспользоваться. В таком случае вряд ли она принесет заметную экономическую выгоду региону»,—резюмировала она.

Кристина Федичкина