Кабина для видеовстреч

Небольшое пространство оснащено всем необходимым: от светильника и «правильного» фона до зарядок и системы фильтрации воздуха. В эпоху удаленки новинка под названием Fresh Zoom оказалась как нельзя кстати.

Над необычной разработкой команда Fresh. Ideas for Office трудилась девять месяцев. В результате получилась не просто камерная акустическая капсула, а целый мини-офис, адаптированный под актуальные потребности деловых людей, вызванные в том числе пандемией. Кабина поместится как в офисе, так и в домашней комнате, а пользователь сможет спокойно общаться с коллегами в Zoom, не мешая окружающим

«За последний год мы узнали, что такое Zoom, а многие, так же, как и я, провели больше времени на видеозвонках, чем на личных встречах. Zoom и другие решения стали неотъемлемой частью нашей работы. Видеозвонки заместили дальние командировки и необходимость добираться по пробкам часами по снежной Москве. Мир изменился, и для нового образа работы нужны свежие решения»,— говорит основательница компании Елена Белошапкова.

В Zoom-кабине есть диван, беспроводные и проводные зарядки, «правильный» фон и специальный круглый светильник, благодаря которому пользователь всегда будет хорошо выглядеть на экране. Пространство оснащено усиленной вентиляцией, системой фильтрации воздуха, а все внутреннее оборудование, как утверждают в компании, изготовлено из экологически чистых европейских материалов. Кроме того, кабину можно кастомизировать с учетом фирменного стиля заказчика. Среди них уже есть Alibaba и Schneider Electric.

«Обычные телефонные кабины не предусматривают нахождение в ней более чем 15–20 минут. В них стоят неудобные барные стулья, на которых и пять минут не просидишь, и становится душно,— отмечает Елена Белошапкова.— Большинство российских компаний, производящих акустические кабины, так вообще копируют Framery или других европейских производителей, и это печально. Мы ставим своей задачей разрабатывать уникальные модели мебели — по материалам, конструктиву и внешнему виду». Стоимость таких кабин начинается от 350 тыс. руб. и зависит от отделочных материалов и других пожеланий клиента.

Сервис видеоконференций Zoom обрел колоссальную популярность в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 компании по всему миру перевели сотрудников на удаленный режим работы. Благодаря повсеместному использованию сервиса появились новые продукты и явления: настенные панели, фоны и лампы для звонков, Zoom-вечеринки, Zoom-мейкап и даже новый вид кибератак — зумбомбинг.

Дарья Черткова