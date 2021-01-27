Взрывов не хватило для убежища

МВД России отказало в политическом убежище гражданину Бразилии Эдуардо Фаузи, обвиняемому в нападении на студию Portados Fundos в Рио-де-Жанейро из-за съемки фильма про Иисуса в образе гея. Сейчас латиноамериканец находится в СИЗО Екатеринбурга, откуда, как ожидается, в марте может быть экстрадирован на родину. Возвращаться туда он не хочет, опасаясь расправы со стороны «экстремистски настроенного гей-сообщества». Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает, что угроза для жизни Фаузи вполне реальна и у него еще есть шансы избежать экстрадиции. За бразильца вступилась местная митрополия.

Управление по вопросам миграции МВД по Свердловской области отказало в предоставлении политического убежища 42-летнему гражданину Бразилии Эдуардо Фаузи, находящемуся под арестом в Екатеринбурге. Начальник управления Ольга Петрова заявила, что у России нет оснований для предоставления убежища. От более подробных комментариев она отказалась.

Напомним, Эдуардо Фаузи был задержан в сентябре 2020 года в Екатеринбурге по обвинению в нападении на бразильскую киностудию Portados Fundos в начале сентября 2020 года. По версии следствия, он находился в составе группы из пяти человек, напавшей на продюсеров студии ночью 24 декабря 2019 года.

Подозреваемые забросали дверь студии бутылками с зажигательной смесью из-за съемок короткометражного фильма для Netflix «Первое искушение Христа», в котором Иисус изображался геем.

После этого Эдуардо Фаузи покинул Бразилию, а суд Рио-де-Жанейро заочно арестовал его по обвинению в убийстве и совершении взрыва и объявил в международный розыск.

В ноябре бразилец подал заявление на предоставление политического убежища. По его словам, причиной для этого послужило то, что ему угрожает расправой «экстремистски настроенное гей-сообщество», связанное с наркоторговлей. По мнению Эдуардо Фаузи, при отказе российской стороной в предоставлении убежища его могут убить в бразильской тюрьме. Сейчас он находится в СИЗО №1 Екатеринбурга. Срок его ареста истекает 4 марта, после чего его смогут экстрадировать на родину.

Адвокат Виталий Черных, который ранее представлял интересы бразильца, заявил, что тот отказался от его услуг.

Как рассказала “Ъ” уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, несмотря на отказ миграционной службы, окончательное решение об экстрадиции будет принимать прокуратура. «У силовых структур по закону есть право отказывать в убежище, и они этим пользуются, но здесь речь идет о серьезной угрозе жизни, поэтому мы работаем над тем, чтобы он избежал экстрадиции. И окончательное решение за прокуратурой, но оно пока не принято. Мы не раз помогали людям в подобной ситуации, в крайнем случае, его можно будет отправить в третью страну»,— отметили омбудсмен.

Она добавила, что помимо аппарата омбудсмена Эдуардо Фаузи помогает местная митрополия, которая уже ходатайствовала о нем перед митрополитом Евгением (Кульберг). «У Фаузи довольно сложные взгляды для Бразилии, поэтому он стал искать убежище в России. Он действительно выступал против геев и трансвеститов, и уехал сюда, чтобы его защитили. Но решение было не в его пользу. По моему мнению, каких бы взглядов он ни придерживался, это не повод для убийства»,— заключила Татьяна Мерзлякова.

Илья Смирнов, Екатеринбург