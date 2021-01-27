Мандарины в волчьей шкуре

Итоги 2020 года показывают, что на одном из своих самых известных внешних рынков, в поставках мандаринов, Грузия остается прямо зависимой от России. В этом сезоне в РФ попали более 57% экспортированных Грузией цитрусовых. В Европу грузинские мандарины по-прежнему, по сути, не пускают, несмотря на соглашение о свободной торговле. Доля фруктов в общем объеме экспорта страны невелика, но местные эксперты бьют тревогу. За лояльным отношением Москвы к мандаринам они видят желание создать зависимость Грузии от торговли с Россией.

Минсельхоз Грузии опубликовал данные по экспорту мандаринов в этом сезоне — с начала сбора урожая за рубеж продано 36,7 тыс. тонн на сумму $17,9 млн. В общем объеме внешней торговли страны доля фруктов в целом невелика, по итогам 2019 года она составила всего 3,2% (с учетом орехов и дынных корок). Но в Грузии экспорт мандаринов традиционно считается важным, особенно для Аджарской автономной республики.

В этом сезоне мандарины в основном поставлялись в

Россию (21,2 тыс. тонн),

Армению (8 тыс. тонн)

на Украину (5,3 тыс. тонн),

а также другие страны бывшего СССР.

При этом в Европу, хотя между Грузией и ЕС уже более шести лет действует соглашение «О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли», из Аджарии удалось поставить лишь несколько сотен тонн мандаринов (в Словению и Литву).

Как пояснил “Ъ” источник в Минсельхозе Грузии, в Европе «действует строгий регламент, запрещающий импорт цитрусовых устаревших сортов», а грузинские мандарины «подпадают под этот запрет».

В Россельхознадзоре РФ сообщили “Ъ”, что поставки цитрусовых осуществляются «при взаимной заинтересованности импортеров и экспортеров и с условием исполнения поставщиками требований к безопасности продукции». Сортовая принадлежность к показателям безопасности не относится. В службе подчеркнули, что Грузия — далеко не ведущий поставщик мандаринов в РФ, из Турции, например, приходит более 360 тыс. тонн в год.

Источник “Ъ” на рынке поясняет, что в ЕС действительно действуют жесткие стандарты в отношении продовольствия, составленные так, чтобы под них подпадали преимущественно местные продукты.

К примеру, разрешены поставки томатов, при выращивании которых используются средства защиты растений именно под европейскими названиями, а не аналогов, которые применяются и в РФ, поясняет он. Но, «конечно ни о каком заговоре против грузинских цитрусовых речи не идет».

Грузинский независимый эксперт Георгий Хухашвили добавляет, что грузинским бизнесменам и властям не удалось выстроить «экспортную цепочку» в Европе: «Это логистика, складирование, упаковка, то есть обеспечение товарного вида, доступ в сети оптовой и розничной торговли и многое другое».

Россия же наряду с Азербайджаном остается ключевым внешнеторговым партнером Грузии в целом. В 2019 году на каждую из стран пришлось примерно по 13% грузинского экспорта.

Господин Хухашвили склонен объяснять этого не рыночными, а политическими причинами: «Москва "подсаживает" нас на экспортную иглу, чтобы увеличить зависимость Грузии от своих рынков и при случае использовать этот рычаг для давления на власти».

С 2006 по 2013 год, в период ухудшения российско-грузинских отношений, на поставки целого ряда продукции действовало фактическое эмбарго, которое удалось сначала смягчить, а затем отменить после поражения на парламентских выборах 2012 года партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и прихода к власти партии «Грузинская мечта», основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили и правящей по сей день.

Мнение эксперта разделает аналитик Nation.ge Давид Авалишвили: «Российские власти не случайно терпят ситуацию, когда страна, открыто декларирующая курс на вступление в НАТО и заключившая, как и Украина, торговое соглашение с ЕС, большую часть своей продукции экспортирует в Россию». Он уверен, что в «критический для Москвы и Тбилиси момент» возможное новое эмбарго «может сокрушить не только власти, но и грузинскую государственность».

Георгий Двали, Тбилиси; Анатолий Костырев