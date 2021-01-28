У экс-владельца «Экопромбанка» появился новый кредитор на 320,772 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Магнит-Инвест» реализовал на торгах права требования должника к бывшему совладельцу АО «Экопромбанк» Владимиру Нелюбину и предпринимателю Роману Курбанову на общую сумму более 320 772 млн руб. Как следует из данных ЕФРСБ, лот продан 1,7 млн руб., победителем торгов оказалась жительница Республики Башкортостан Наталья Пошкулева. Ранее арбитражный суд установил, что господин Нелюбин является бенефициаром «Магнит-Инвеста», он совершил действия. Которые привели к банкротству компании. Сейчас Владимир Нелюбин отбывает срок за мошенничество во особо крупном размере со средствами «Экопромбанка». Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет трех месяцев лишения свободы. Также он признан банкротом с суммой задолженности в несколько миллиардов рублей.