Зарубежный трейдер «Метафракса» получил регистрацию в Нидерландах

В ноябре 2020 года входящая в «Метафракс Групп» компания Metafrax Trading International получила регистрацию в налоговых органах Нидерландов с присвоением идентификационного номера НДС, который действует в соответствии с базой данных Европейской комиссии. Представлять компанию и сопровождать налоговое представительство будет KPMG MEIJBURG & CO, Eindhoven, Nederland, отмечается на странице пермского химкомбината в Facebook.

«Получение такого статуса расширяет возможности торговых операций с товаром после таможенной очистки на территории Нидерландов как с внутренними потребителями, так и с потребителями из других государств-членов ЕС, дает основание действовать на FOB Роттердам, если продукт уже был таможенно очищен или находится в свободном обращении в ЕС (Т2) ввиду страны происхождения, например таких как Германия, Норвегия», - говорится в сообщении компании.

Metafrax Trading International - дочерняя трейдинговая компания ПАО «Метафракс», входит в состав «Метафракс Групп». Компания осуществляет торговлю химическими продуктами – метанолом, уротропином, пентаэритритом, дипентаэритритом и другими. Перевалку продуктов проводится в странах Европейского союза: метанола – в Финляндии, уротропина и пентаэритрита – в Польше, пентаэритрита - в Нидерландах. Штаб квартира компании расположена в Лугано (Швейцария). По итогам 2019 года выручка компании от продажи составила 169 млн евро.