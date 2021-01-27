В Калмыкии экс-сотруднику колонии назначили судебный штраф за халатность

Суд назначил судебный штраф бывшему младшему инспектору 2 категории группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-1 УФСИН России по Калмыкии. Он был подозреваемым в деле о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Суд установил, что подозреваемый, будучи младшим инспектором, совместно с осужденными распивал спиртные напитки в служебное время. В результате один из осужденных совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия). Суд удовлетворил ходатайство следователя, и дело в отношении подозреваемого было прекращено. Сумма судебного штрафа составила 30 тыс. руб. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Наталья Шинкарева