«Дамате» произвела 2 тыс. тонн индейки в Ростовской области в 2020 году

В 2020 году группа компаний «Дамате» в Ростовской области произвела 2 тыс. т мяса индейки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что за полгода компания восстановила все этапы производства. Напомним, ООО «Индюшкин двор» (входит в ГК «Дамате) запустило в эксплуатацию 44 птичника родительского стада, инкубатор, перерабатывающий завод, 120 птичников подращивания и откорма, комбикормовый завод. элеватор и птицеперерабатывающий завод плановой мощностью 85 тыс. тонн продукции в год. «Благодаря перезапуску птицеперерабатывающего завода в Шахтах Ростовской области, „Дамате“ начала выпуск продукции в конце 2020 года»,— говорится в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в августе 2020 года ООО «Индюшкин двор» перезапустило на бывшей площадке «Евродона» производство мяса индейки. ГК «Дамате» создала дочернюю компанию для восстановления производства индейки в регионе. Производственный комплекс был взят в аренду у Россельхозбанка.

Наталья Шинкарева