Застройщик обещал устранить недостатки в доме для липецких обманутых дольщиков

Липецкий застройщик «Строймастер» мог сдать «новый дом с горелыми квартирами». Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По его информации после посещения объекта губернатором Игорем Артамоновым 28 декабря будущие жильцы обнаружили внутри «катакомбы»: «Проводка чудила, штукатурка косила, некоторые стены были горелыми, другие — с пробоинами». Речь идет о 17-этажном доме на 170 квартир по улице Ударников. Первоначальным застройщиком выступило ООО «ЛИСК», которое на стадии строительства зарегистрировало 167 договоров долевого участия. В 2016 году компания остановила работа, стройка возобновилась только три года спустя: обязательства на себя взял «Строймастер». Дом был сдан в эксплуатацию декабря 2020 года.

В администрации Липецкой области призвали разделять понятия «сдан в эксплуатацию» и «передан жильцам». «После того, как дом сдается, проходит процедура приемки квартир их владельцами. Недостатки при приемке находятся очень часто. В данном случае недостатков действительно много, но среди них нет критичных. Информация о "горелых квартирах" несколько преувеличена. Следы копоти – следствие неисправного оборудования строителей», — отметили там. По данным обладминистрации, работа с жильцами уже ведется, а ситуация продолжает находиться на контроле надзорных органов региона. «Круг лиц, которые так или иначе ввели главу субъекта в заблуждение, известен. К ним будут применены дисциплинарные меры», — добавили там.

По словам начальника регионального управления строительства и архитектуры Наиды Исматулаевой, после дополнительной проверки ведомство выявило, что «пробоины» в стенах являются «технологическими отверстиями» для установки сантехники, следы копоти в одной из квартир появились из-за неисправности электроприбора. Гендиректор «Строймастера» Алексей Берестнев отметил, что повреждения будут устранены и напомнил, что «по договору долевого участия чистовая отделка жилых помещений дома не входит в условия». «Иные визуальные недочеты мы будем устранять в соответствии с индивидуальным графиком, утвержденным с жильцами по мере поступления их обращений», — добавил он.

Александр Прытков