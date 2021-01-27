На Ямале по делу о взятка задержали замдиректора учреждения Росприроднадзора

Следственный комитет (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении замдиректора филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО» (подотчетен Росприроднадзору), сообщила пресс-служба СКР по региону. Он подозревается в получении взятки (ч.3, ст.290 УК РФ, п. В, ч.5, ст.290 УК РФ).

По версии следствия, с 2019 по 2020 год замдиректора филиала ЦЛАТИ в Ноябрьске в интересах коммерческой организации, которая заключила с другим юрлицом договор по рекультивации земель, переработки нефтешлама и обустройству кустовых площадок на месторождениях нефти и газа, получил через посредников взятку на общую сумму более 350 тыс. руб. от гендиректора ООО «СеверАвтоТранс». Взамен он должен был решить вопросы, связанные с получением положительного результата по протоколам испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от их сжигания, а также передачей отходов на утилизацию.

Следствие возбудило в отношении гендиректора «СеверАвтоТранс» уголовные дела по п. Б, ч.4, ст.291 и ч.3, ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). В отношении посредников возбуждены дела по п. А, ч.3, ст. 291.1 и п. А, Б, ч.3, ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас следствие выясняет обстоятельства совершенного преступления. Проведены обыски и задержания фигурантов дел, решается вопрос об избрании мер пресечения.

Михаил Мананников