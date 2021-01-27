Оренбургский живодер осужден за жестокое обращение с животными

Житель Домбаровского района Оренбургской области осужден за жестокое обращение с животными. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

Суд признал мужчину виновным по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое, из хулиганских побуждений обращение с животными, повлекшее их гибель). По информации следствия, во время ссоры с супругой оренбуржец выбросил с четвертого этажа трех котят, которые погибли после падения.

Суд назначил живодеру наказание в виде 1 года 8 месяцев исправительных работ с удержанием 8% заработанных средств в доход государства. Помимо этого виновный заплатит штраф в размере 10 тыс. руб.

Андрей Сазонов