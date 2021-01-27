На Кубани свободно более трети больничных мест для пациентов с COVID-19

В ковидных госпиталях Краснодарского края свободны более 2,4 тыс. больничных мест, что составляет 35% коечного фонда госпиталей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

С подтвержденным диагнозом «коронавирус» в ковидных госпиталях Кубани находятся около 1,5 тыс. человек, еще около 2,8 тыс. пациентов находятся в стационарах с подозрением на ковид и с пневмонией. Почти 6,4 тыс. человек, у которых подтвердилось заболевание COVID-19, но течение не является тяжелым, получают медицинскую и лекарственную помощь амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе заболели 32932 человека, около 72% заболевших выздоровели.

Анна Перова, Краснодар