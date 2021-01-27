В 2021 году в Ростовской области могут заработать пилотные проекты ЦУРов

В этом году в Ростовской области должны начать работать пилотные проекты муниципальных центров управления. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Планируется, что в следующем году муниципальные ЦУРы должны быть созданы во всех муниципалитетах региона. В их основу ляжет опыт пилотных проектов.

«Проект муниципального центра управления регионом в Ростове-на-Дону должен быть реализован до 1 августа. Затем, через месяц, областное минцифры и ЦУР должны разработать и представить предложения по созданию еще четырех ЦУРов в муниципалитетах»,— говорится в сообщении.

Центры управления регионами (ЦУР) создаются в России по поручению президента РФ Владимира Путина. Создание центров курирует АНО «Диалог» в рамках федеральной целевой субсидии. Задача центров — ускорить решения вопросов, с которыми граждане обращаются в органы власти.

Наталья Шинкарева