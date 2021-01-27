Ярославская область дополнительно получит 65 млн рублей на лекарства

Ярославской области из федерального бюджета будет дополнительно направлено 65 млн руб. для покупки лекарств больным коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в соцсети губернатор области Дмитрий Миронов. По словам главы региона, соответствующее распоряжение о выделении денег подписал глава правительства России.

Финансовые средства предназначены для приобретения медикаментам пациентам с COVID-19. Проходящим лечение в домашних условиях. Больные получают лекарства бесплатно.

«Все необходимые препараты выдаются пациентам по рецептам лечащих врачей. Важно, чтобы граждане своевременно получали необходимую помощь и препараты, во многом от этого зависит то, как будет протекать заболевание»,– написал господин Миронов.

Он отметил, что в настоящее время бесплатные лекарственные средства в Ярославской области получили уже более 14,4 тыс. человек.

Антон Антонов