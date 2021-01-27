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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославская область дополнительно получит 65 млн рублей на лекарства

Ярославской области из федерального бюджета будет дополнительно направлено 65 млн руб. для покупки лекарств больным коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в соцсети губернатор области Дмитрий Миронов. По словам главы региона, соответствующее распоряжение о выделении денег подписал глава правительства России.

Финансовые средства предназначены для приобретения медикаментам пациентам с COVID-19. Проходящим лечение в домашних условиях. Больные получают лекарства бесплатно.

«Все необходимые препараты выдаются пациентам по рецептам лечащих врачей. Важно, чтобы граждане своевременно получали необходимую помощь и препараты, во многом от этого зависит то, как будет протекать заболевание»,– написал господин Миронов.

Он отметил, что в настоящее время бесплатные лекарственные средства в Ярославской области получили уже более 14,4 тыс. человек.

Антон Антонов


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