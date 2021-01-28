Выгодные условия на доставку по России с DPD и Mastercard

DPD, ведущий логистический оператор России, объявляет о запуске партнерской программы с международной платежной системой Mastercard. Владельцы бизнес-карт смогут получить выгодные условия на доставку товаров по территории РФ. Скидка предоставляется новым клиентам логистического оператора и применяется ко всем услугам компании.

Партнерские программы — возможность предложить клиентам больше, и DPD активно развивает это направление. Среди партнеров компании — представители банковской сферы и телекома, маркетплейсы и финансовые организации.

Скидка 25% на отправления по России предоставляется новым клиентам DPD, держателям бизнес-карт Mastercard, участвующим в программе «Бизнес-Бонус»,— юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Скидка действует в течение 60 дней после регистрации в программе «Бизнес-Бонус». Помимо экономии на отправке DPD предоставляет клиенту возможность отсрочки платежа на семь дней и кредитный лимит на доставку в 30 тыс. рублей.

«Mastercard — один из наших крупнейших партнеров. Держатели бизнес-карт Mastercard могут отправить свои посылки по комфортной цене, быстро и надежно с DPD. Эта инициатива — часть нашей стратегии поддержки предпринимателей. Мы хотим, чтобы с помощью DPD клиенты платежной системы расширяли географию присутствия своего бизнеса, ведь наша сеть доставки распространена на 26 000 населенных пунктов по всей стране. К сезону зимних праздников мы запустили дополнительные пункты выдачи посылок, усилили курьерскую службу и контактный центр — все для того, чтобы посылки прибыли вовремя»,— отмечает директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков.

«Mastercard ориентируется на ожидания и запросы предпринимателей — активно развивает и предлагает новые решения, которые помогают им вести и развивать бизнес. Вместе с нашим партнером DPD мы рады предложить держателям бизнес-карт привлекательную и выгодную возможность доставить посылки в период, когда по самым объективным причинам увеличивается нагрузка на такие службы»,— комментирует Джемал Агрба, директор по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в России.