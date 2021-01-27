В ближайшие два года в Самарской области введут более 1,7 млн кв. метров жилья

Ввод в эксплуатацию 1 788 тыс. кв. м жилья планируется в Самарской области в текущем и следующем году. Речь идет о первом этапе работ по развитию строительной отрасли в регионе. Об этом стало известно на заседании штаба по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах с представителями строительной отрасли, сообщает правительство Самарской области.

«Уже в текущем году планируется выдать разрешения на строительство многоквартирных домов, которые позволят построить 1301 тыс. кв. м жилья»,– говорится в сообщении.

В период с 2023 по 2026 годы в Самарской области будут введены в эксплуатацию 2 208 тыс. кв. м недвижимости. В рамках последнего этапа с 2027 по 2030 год в регионе введут 2 595 тыс. кв. м жилья.

Георгий Портнов