Заводы группы ЧТПЗ на минуту остановились в память об акционере Александре Федорове

Сегодня в Челябинске в театре оперы и балета прошло прощание с акционером группы ЧТПЗ Александром Федоровым. Как сообщают в компании, заводы группы в Челябинске и Первоуральске в 14:59 на минуту погрузились в тишину, а ровно в 15:00 дали прощальные гудки.

В сообщении ЧТПЗ отмечается, что Александр Федоров вложил «всю свою жизнь, все силы и знания» в развитие компании. «Во многом благодаря его усилиям на предприятиях группы ЧТПЗ были запущены десятки новых агрегатов, участков, созданы новые цехи и производства. Все они дали работы тысячам людей, возможность создавать уникальную продукцию и преображать города присутствия компании»,- отметили в холдинге.

Церемония прощания с Александром Федоровым из-за необходимости соблюдения противоэпидемических мер была ограничена по числу участников. По данным СМИ, ее посетили губернаторы Челябинской и свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев, главный акционер ЧТПЗ Андрей Комаров, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, глава ТМК и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и многие другие.