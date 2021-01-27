Астраханской области выделили 40 млн рублей на строительство спортплощадок

Астраханской область получит из федерального бюджета 40 млн руб. на строительство спортивных площадок в Камызяке и в рабочем поселке Ильинка Икрянинского района. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Помимо федеральных денег, проект будет софинансироваться из областного бюджета — для этого выделят 1,2 млн руб. На эти средства приобретут оборудование, необходимое для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

«Все комплексы оснастят современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерам, на которых смогут заниматься и граждане с ограниченными возможностями здоровья», — уточнили в правительстве.

Мария Шахрай