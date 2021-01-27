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Карантин по бешенству объявлен в одном из сел Самарской области

Территория села Таш-Кустьяново сельского поселения Южный Большеглушицкого района признана неблагополучной по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В связи с этим на территории села установлен ряд ограничений. В частности, в Таш-Кустьяново запрещено проводить выставки собак и кошек, а также выводки и натаски собак. Кроме того, на указанной территории нельзя торговать домашними животными. Также из села запрещено вывозить домашних питомцев.

Георгий Портнов


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