27 января, среда
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Кроссовер Opel Crossland дебютирует в России в первом квартале

Компания Opel будет поставлять на российский рынок кроссовер Crossland, сообщает немецкий автопроизводитель.

Модель появится в России в рестайлинговом варианте. Автомобиль выйдет в продажу в первом квартале 2021 года, но пока ни технические характеристики, ни комплектации, ни стоимость новинки не названы.

Напомним, обновленный Opel Crossland был представлен осенью 2020 года. Модельная линейка марки на российском рынке в данный момент насчитывает три автомобиля — кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и фургон Vivaro.

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