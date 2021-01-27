Мост на трассе Ярославль – Рыбинск отремонтируют раньше срока

Реконструкция моста через реку Печегду на автомобильной дороге между Ярославлем и Рыбинском идет с опережением графика, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что завершение работ было запланировано на конец октября 2021 года, однако, по информации регионального департамента дорожного хозяйства, реконструкция завершится раньше срока.

На проведение работ из бюджета области было выделено 85,9 млн руб. Контракт подписан с подрядной организацией АО «Ярдормост».

«На данный момент демонтировано 90% одной половины моста. Сейчас производятся работы по забивке свай на третьей опоре. Сложностей нет, все в штатном режиме»,— рассказал руководитель мосторемонтно-строительного участка компании-подрядчика Денис Захаров.

На время ремонтных работ одна полоса движения на мосту перекрыта. Транспорт может передвигаться только по второй полосе, которая регулируется временным светофором.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что продолжением реконструкции моста станет капитальный ремонт дороги от границы Ярославского и Тутаевского района до Марфиной горы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации департамента, для снижения аварийности будет изменен продольный профиль дороги. Самый низкий участок трассы будет поднят на пять метров. Протяженность участка, на котором будет проведен ремонт, составляет 240 м. Длина моста – 53 м.

София Бастрыгина