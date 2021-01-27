В консолидированный бюджет Дона поступило 4,5 млрд рублей от использования земельных участков

В 2020 году от использования земельных участков и имущества в консолидированный бюджет Ростовской области поступило более 4,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. «В целом выполнение планового задания года составило 107%»,— рассказал министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области Евгений Осыченко, его слова приводятся в сообщении.

В сообщении отмечается, что в прошлом годы были приняты нормативные правовые акты об установлении категории земель в отношении более 1,1 тыс. участков, а также на 880 земельных участков был установлен вид разрешенного использования. В были ЕГРН внесены сведения о категории земель и виде разрешенного использования по более чем 1,6 тыс. земельным участкам. Более 11,6 тыс. участков были выявлены как неучтенные: более 2,2 тыс. из них уже поставлены на кадастровый учет.

Наталья Шинкарева