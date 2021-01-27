Количество выданных нижегородцам автокредитов выросло на 4,1% за год

Около 26 тыс. автокредитов было выдано в Нижегородской области в 2020 году, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй совместно с агентством «Автостат». Рост по сравнению с 2019 годом составил 4,1%. Это самый серьезный рост среди регионов-лидеров по числу выданных займов.

Всего в России было выдано 896,4 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 5,9% меньше по сравнению с уровнем предыдущего года. Кроме Нижегородской области, выдача автокредитов выросла также в Свердловской (+2,8% до 33,4 тыс. шт.), Челябинской (+2,3% до 32,3 тыс. шт.), Ульяновской (+2,3% до 9,4 тыс. шт.) и Омской (+1,4% до 9,3 тыс. шт.) областях. Существенное снижение выдачи автокредитов в 2020 году зафиксировали в Кемеровской области (-20,3% до 20,7 тыс. шт) и Тульской (-11,9% до 11,2 тыс. шт) областях и Красноярском крае (-11,6% до 10,9 тыс. шт.).

По данным «Автостата», объем рынка новых легковых автомобилей в 2020 году снизился в России на 8,3%. В Нижегородской области рынок сократился на 3,1%.

Анастасия Еремина