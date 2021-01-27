27 января, среда
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

3

Фото: New Balance

New Balance и Джейден Смит представили дизайн новых «веганских» кроссовок

Крупнейший в мире производитель спортивной обуви New Balance совместно с амбассадором бренда, актером и рэпером Джейденом Смитом разработали концепцию и дизайн новых кроссовок NB for Jaden Smith Vision Racer, которые выполнены с использованием веганских и экологичных материалов. Модель сочетает в себе классический дизайн New Balance и актуальное видение Джейдена.

Фото: New Balance

Репер не просто работал с New Balance над созданием нового силуэта, но и изучал весь процесс создания обуви — от дизайна и разработки, до производства и сетевой логистики. За основу силуэта взяли любимые модели Джейдена: спортивные кроссовки X-Racer и классические серии 1700. В новых кроссовках каждый элемент содержит переработанные материалы, поэтому такие кроссовки подойдут убежденным веганам и людям, для которых экология не пустой звук.

Промежуточная подошва на 5% состоит из измельченного переработанного этиленвинилацетата. Синтетическая кожа изготовлена из полиэстеровой базы (на 60% состоит из переработанного полиэстера), покрытой тонким слоем полиуретана, и является веганской альтернативой традиционной коже. Использованный для модели Vision Racer переработанный полиэстер получен из бытовых пластиковых отходов, а не из нефтепродуктов.

В России модель представлена в чёрной и белой расцветках. Кроссовки поступят в продажу в розничные магазины New Balance 29 января (Москва — Тверская 17, Универмаг Цветной. Санкт-Петербург — Лиговский), а также будут доступны на сайте бренда.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Best of the Best#51

от 24.12.2020

Стиль Интерьеры#47

от 22.12.2020

Стиль Россия#46

от 21.12.2020

Стиль Рождество#45

от 17.12.2020

Стиль Женщины#42

от 15.12.2020

Профиль пользователя