New Balance и Джейден Смит представили дизайн новых «веганских» кроссовок

Фото: New Balance

Крупнейший в мире производитель спортивной обуви New Balance совместно с амбассадором бренда, актером и рэпером Джейденом Смитом разработали концепцию и дизайн новых кроссовок NB for Jaden Smith Vision Racer, которые выполнены с использованием веганских и экологичных материалов. Модель сочетает в себе классический дизайн New Balance и актуальное видение Джейдена.

Фото: New Balance

Репер не просто работал с New Balance над созданием нового силуэта, но и изучал весь процесс создания обуви — от дизайна и разработки, до производства и сетевой логистики. За основу силуэта взяли любимые модели Джейдена: спортивные кроссовки X-Racer и классические серии 1700. В новых кроссовках каждый элемент содержит переработанные материалы, поэтому такие кроссовки подойдут убежденным веганам и людям, для которых экология не пустой звук.

Промежуточная подошва на 5% состоит из измельченного переработанного этиленвинилацетата. Синтетическая кожа изготовлена из полиэстеровой базы (на 60% состоит из переработанного полиэстера), покрытой тонким слоем полиуретана, и является веганской альтернативой традиционной коже. Использованный для модели Vision Racer переработанный полиэстер получен из бытовых пластиковых отходов, а не из нефтепродуктов.

В России модель представлена в чёрной и белой расцветках. Кроссовки поступят в продажу в розничные магазины New Balance 29 января (Москва — Тверская 17, Универмаг Цветной. Санкт-Петербург — Лиговский), а также будут доступны на сайте бренда.