Волгоградский адвокат осужден за обман подзащитного на 6 млн рублей

Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего адвоката, признанного виновным в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, адвокат подсудимого по уголовному делу о коррупции предложил подзащитному за 6 млн руб. решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. Деньги якобы предназначались для передачи представителям судебных органов за назначение подсудимому штрафа в размере 2 млн руб. Полученными деньгами защитник, предположительно, распорядился по своему усмотрению.

Вину адвокат не признал, выдвинув версию о том, что бывший клиент оговорил его за некачественное оказание юридической помощи. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай