Зарубежные СМИ: Ждет ли Дональда Трампа импичмент?

Дональд Трамп заручился поддержкой большинства однопартийцев на процессе по импичменту. Американский парламент рассматривает вопрос об отстранении 45-го президента США от должности, несмотря на то, что он уже официально покинул пост. Республиканцы в Сенате подняли вопрос о неконституционности такого шага, но остались в меньшинстве. При этом из 50-ти однопартийцев Трампа в Сенате его фактически поддержали 45-ть. Американские СМИ назвали это репетицией основного голосования об отстранении, от исхода которого зависит, сможет ли Трамп в дальнейшем претендовать на государственные посты. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Голосование республиканцев не остановит судебное разбирательство об отстранении Дональда Трампа, поскольку демократическое большинство отклонило вопрос о неконституционности процесса, пишет The Financial Times. Но на самом деле это как раз тот случай, когда поражение в битве может быть предвестником победы в войне, поскольку против Трампа открыто выступили лишь пять его однопартийцев, а для отстранения понадобится 17, чтобы вместе с демократами набрать две трети голосов в Сенате. Впрочем, демократы не оставляют надежд и призывают дождаться начала судебного разбирательства. Они рассчитывают, что представленные доказательства смогут переубедить республиканцев.

Теперь сенаторы погрязли в спорах о том, насколько конституционно отстранять от должности президента, который уже покинул пост, пишет BBC. Этот спор — удобный повод для республиканцев уйти от оценки действий Трампа. Впрочем, их публичные комментарии переменчивы, партия явно колеблется. Сенаторы, которые поддержат Трампа на основном голосовании, могут столкнуться уже с персональными проблемами на ближайших выборах. И демократы, очевидно, сделают все, чтобы каждый голос в поддержку Трампа обошелся сенаторам как можно дороже.

При этом большинство избирателей выступило против того, чтобы Трамп когда-либо занимал федеральные должности, пишет Newsweek. Согласно недавнему опросу, многие американцы все-таки возлагают на 45-го президента США ответственность за беспорядки и захват здания Конгресса в начале января. Но результаты опроса вновь подтверждают политический раскол в обществе: среди сторонников Демократической партии против Трампа высказались 90% респондентов, тогда как почти 80% республиканцев поддержали политика.