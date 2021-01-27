На Кубани инвесторов в сельхозотрасль включат в программу обеспечения доступности кредитов

Организации и ИП, реализующие инвестиционные проекты по производству и переработке сельхозпродукции, а также по ее сбыту, включат в список субъектов, получающих господдержку в сфере обеспечения доступности кредитов. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба ЗСК, изменения в действующее законодательство подготовлены, чтобы привести отдельных его положений в соответствие с федеральными законами.

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что беспечение доступности кредитных ресурсов – один из самых эффективных механизмов господдержки АПК.

«Внесение соответствующих поправок – серьезный шаг, направленный на сокращение кубанским АПК доли сырьевых поставок. С принятием этого закона создаются законодательные условия для наращивания производства продукции с высокой добавленной стоимостью», – прокомментировал он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года стало известно, что в краевой госпрограмме по развитию села предусмотрят средства на поддержку производителей органической продукции. Краевому минсельхозу рекомендовано включить это направление в проект закона о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Кроме того, совместно с минфином Кубани минсельхозу предстоит предусмотреть на 2022-2024 годы в региональной госпрограмме развития села бюджетные средства на оказание мер господдержки фермерам.

Алексей Белянин