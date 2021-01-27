Промпроизводство в Удмуртии за 2020 год сократилось на 7,3%

За 2020 год объем промышленного производства в Удмуртии снизился на 7,3% по сравнению со значением 2019 года, сообщает Удмуртстат. При этом показатель в декабре сократился на 11,2% по сравнению с декабрем 2019 года и вырос на 13,6% по сравнению с ноябрем.

Так, добыча полезных ископаемых за 2020 год снизилась на 9,4%, добыча нефти — на 10,1%. Спад в группе обрабатывающих производств составил 5,6%. Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось на 23%, автотранспортных средств и прицепов — на 19,5%, электрического оборудования, компьютеров и оптических изделий — на 15%, одежды — на 13%. Вместе с тем, производство лекарственных средств и медицинских материалов увеличилось в 1,3 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 15%, пищевых продуктов — на 2%. Производство по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» сократилось на 5%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений — выросло на 27,1%.

Отметим, что добыча полезных ископаемых в декабре по сравнению с декабрем 2019 года снизилась на 15%, добыча нефти — на 16%, предприятия обрабатывающих производств уменьшили выпуск на 11,2%, а по сравнению с ноябрем 2020 года текущего года — увеличили в 1,3 раза. Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий по сравнению с декабрем 2019 года снизилось в 2,1 раза, текстильных изделий — в 1,8 раз, химических веществ — на 18%.

Снижение производства за год в целом по России составило 2,9%. В ПФО спад отметили в 10 регионах, включая Удмуртию, которая занимает последнее место по данному показателю. Лидером является Пензенская область, где промпроизводство выросло на 7,3%.