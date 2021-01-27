ЦУР Нижегородской области принял 100-тысячное обращение жителей к власти в соцсетях

Жалоба касалась плохой уборки снега и наледи в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

В целом, по словам руководителя ЦУР Алексея Ушакова, сейчас из-за снежной погоды и колебаний температуры в коммунальные службы в сутки поступает около сотни обращений горожан. Однако, если ранее они рассматривались в течении 30 дней, то сегодня органы исполнительной власти реагируют на них в течение 4-6 часов. Напомним, специалисты ЦУР собирают и обрабатывают жалобы жителей в различных сферах при помощи системы мониторинга социальных сетей.