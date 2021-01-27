Путин: у России и Европы общая культура, а отношениям мешают фобии

Президент России Владимир Путин во время выступления на Экономическом форуме в Давосе по видеосвязи заявил, что Россию и Европу объединяют фундаментальные вещи, в том числе культура. По его словам, для налаживания хороших отношений России и Европы необходимо избавиться от фобий и вести диалог «по-честному».

«У нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы — и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация»,— сказал господин Путин.

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По его словам, Россия готова к диалогу с Европой. «Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, смотреть в будущее»,— сказал президент России. «Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап наших отношений. Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной»,— добавил президент.

Давосский форум проводится ежегодно. Владимир Путин последний раз участвовал в нем в 2009 году как глава правительства. Президент России последний раз приезжал на форум в 2011 году — тогда это был Дмитрий Медведев. Господин Медведев также участвовал в мероприятии в 2013 году, когда был премьер-министром.