В ДТП с полицейской машиной в Ярославле пострадали пять человек

В Ярославле произошло ДТП с участием полицейской машины в результате которого пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня, 27 января, около 13 часов на перекрестке дороги возле поселка Лесные поляны. По информации УМВД, полицейские на служебной машине ехали по экстренному вызову. На перекрестке произошло столкновение полицейской машины Fiat с легковым автомобилем Kia Rio.

В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия 5 человек были госпитализированы с травмами. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорая медицинская помощь. Сейчас проводятся проверки и устанавливаются все подробности случившегося.

София Бастрыгина