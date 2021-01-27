Выборы в думу Кунгурского муниципального округа состоятся в апреле

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №1 Кунгурского муниципального округа назначила выборы депутатов окружной думы на 11 апреля. Соответствующее решение официально опубликовано 27 января в газете «Новости Кунгурского края». Как пояснили в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края, выборы в думу пройдут по 10 многомандатным округам. Всего будет распределено 27 мандатов.

Как рассказал председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин, при проведении кампании будет применяться временное положение, утвержденное Центризбиркомом России, которое предполагает проведение трехдневного голосования с 9 по 11 апреля. Для хранения избирательной документации будут использоваться сейф-пакеты.

Документы на регистрацию кандидатов принимаются до 17 февраля включительно. Прием документов на регистрацию продлится с 4 по 24 февраля 2021 года. Решение о регистрации кандидата или мотивированный отказ принимается ТИКом в течение 10 дней со дня подачи необходимых документов. Полный список зарегистрированных кандидатов будет известен после 6 марта.

Кунгурский муниципальный округ образовался в 2020 году путем объединения Кунгура и поселений Кунгурского района в единый муниципалитет. После окончания выборов в думу депутатам предстоит выбрать главу объединенной территории.