Учреждения культуры Волгоградской области обновят материально-техническую базу

В Волгоградской области более 30 районных домов культуры получат поддержку в 2021 году — в 22 учреждениях обновят материально-техническую базу в рамках федерального проекта «Культура малой родины», еще десять ДК капитально отремонтируют по нацпроекту «Культура». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По информации областного комитета культуры, общий объем финансирования на приобретение имущества и оборудования для культурно-досуговой деятельности и выполнение ремонта зданий превысит 36 млн руб.

Участниками федерального проекта по направлению «Местный дом культуры» в 2021 году стали ДК Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Калачевского, Котовского, Ленинского, Нехаевского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Урюпинского, Фроловского и Чернышковского районов.

Мария Шахрай