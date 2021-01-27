Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, каким культовым часам посвящена книга.



Ник, он же Николас, Фоулкс — выдающийся персонаж. Настоящий бонвиван и эстет. Интеллектуал с прекрасным чувством юмора. Человек с великолепным стилем: идеально сидящие костюмы, многочисленные перстни на пальцах. Ник умеет поддержать светскую беседу «о погоде», поучаствовать и в интеллектуальном споре, и в каком-нибудь веселом застольном разговоре.

Пишет Фоулкс тоже совершенно блестяще, причем на совершенно разные темы, будь то мужская мода, балы ХХ века или ювелирные украшения. Он умеет рассказывать истории, красивые и захватывающе. Новая книга Ника Фоулкса — о культовых часах Chanel, модели J12. А о них есть что рассказать. Это без преувеличения одни из самых узнаваемых часов в мире, придуманные в 2000 году тогдашним артистическим директором бренда Жаком Элле. Вдохновением стали классические яхты America’s Cup, для корпусов и браслетов была выбрана керамика.

Кроме текстов Ника Фоулкса в книге еще и прекрасные фотографии, так что новое издание может стать отличным подарком. Даже для тех, кто книгу лучшим подарком не считает.