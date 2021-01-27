«Варианты с отделкой становятся все более востребованными» Светлана Бардина — об объеме предложения в премиальном сегменте

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, где сконцентрировалась большая часть лотов и какова средняя стоимость квадратного метра в проектах высокого уровня.

Объем предложения в премиальном сегменте на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составляет около 115 тыс. кв. м — это тысяча квартир в проектах высокого уровня. За год объем экспозиции сократился более чем на 20%, подсчитали аналитики компании «Бон Тон». Большая часть лотов сконцентрирована в двух округа — это Западный — почти 45% экспозиции — и Центральный, чья доля — около 40%. И более половины доступных к покупке новых квартир в сегменте представлены в проектах на заключительной стадии строительной готовности.

Средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах — более 620 тыс. руб. За 12 месяцев рост составил 18%. Увеличилась на 26% и стоимость сделки. В среднем квартира в проекте премиум-класса обойдется в 70 млн руб.

Коснулся сегмент премиальной недвижимости и тренд с отделкой. Он в целом становится все более популярным и востребованным у клиентов рынка первичной недвижимости. У такого формата ряд преимуществ — это в том числе и сроки переезда в новое жилье, и экономия на ремонтных работах, которая может достигать, по мнению экспертов, пятой части бюджета.

Доля предложения лотов с отделкой в столичных новостройках премиум-класса достигла уже 50%. Причем отделка может быть как white box, то есть будут выполнены черновые работы, так и финишная, и даже с меблировкой. Среди материалов в проектах высокобюджетного сегмента традиционно используются такие материалы, как натуральный камень, дерево, мрамор.