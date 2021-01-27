«Авторы проекта обнаружили около двух десятков “повоевавших” экземпляров»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставке, посвященной книгам авторства Николая Островского, которые прошли всю войну в походных рюкзаках и сумках советских бойцов.

27 января отмечается заметная дата в истории Великой Отечественной войны: в 1944 году в этот день была прорвана блокада Ленинграда. Дата отмечается выставкой, открытой сейчас в Государственном музее --культурном центре «Интеграция» имени Николая Островского. Сотрудники ГМКЦ совместно с Литературно-мемориальным музеем Островского в Сочи и Новороссийским историческим музеем-заповедником проводят большой межмузейный проект «Книга-боец». Сейчас выставка открыта в офлайне, однако можно увидеть ее и на сайте центра.

Это книги авторства Островского, которые прошли всю войну в походных рюкзаках и сумках советских бойцов, а после Победы вернулись в музей. Самыми большими раритетами являются экземпляры романа «Как закалялась сталь», изданные в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Фото: ГМЦК "Интеграция" им. Н.А. Островского

Николай Островский (1904-1936) — комсомолец, чекист, писатель, один из самых заметных представителей литературного романтического соцреализма. Роман «Как закалялась сталь» с середины 1930-х непременно входил во все хрестоматии и учебники советской литературы.

Частично автобиографический роман, который повествовал о беззаветном героизме молодых создателей советского государства, их способности принести себя в жертву ради идеи, был крайне популярен в годы войны. Нужны были литературные примеры, и главный герой Павка Корчагин идеально подходил на эту роль. Множество политработников, да и простых солдат возили с собой по военным дорогам эту книгу.

После войны экземпляры часто возвращались в музей, открытый еще в 1940 году. Самая, пожалуй, интересная история связана с изданием в блокадном городе, в Типографии №2, романа тиражом 10 тыс. экземпляров. Весь тираж печатал работник Александр Ефремов. Из-за перебоев с подачей электричества печатную машину приходилось приводить в движение вручную. Тираж был закончен в октябре 1942 года и почти весь отправлен на передовые позиции.

Интересно, что в процессе подготовки межмузейного проекта «Книга-боец» сотрудники музеев-участников проекта сумели обнаружить и идентифицировать в своих фондах около двух десятков таких «повоевавших» экземпляров.