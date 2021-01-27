«Импульс к развитию электромобильных стартапов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему электромобиль — не самый подходящий транспорт для полиции, какие из них пригодны для государственных нужд и во сколько обойдется замена всех автомобилей правительства США на экологичные аналоги.

Президент США Джо Байден пообещал заменить парк автомобилей страны на электромобили, причем отечественного производства.

Напомню, полгода назад, еще будучи кандидатом в президенты от Демократической партии, он уже обещал в случае прихода к власти пересадить на электромобили американскую полицию, чтобы копы показывали гражданам пример бережного отношения к окружающей среде. Вероятно, после господину Байдену объяснили, что автомобиль на батарейках — не самое удачное транспортное средство для полиции. Ну, как пуститься в погоню, если у тебя запас хода 30 миль, а зарядка батареи занимает куда больше времени, чем заправка бензином. Еще запас хода у полицейского электромобиля уменьшали бы тяжелые бронированные двери и люстра спецсигналов на крыше, ухудшающая аэродинамику и так далее…

Впрочем, сегодняшняя инициатива выглядит не менее странно. Журналисты Reuters подсчитали: чтобы заменить все нынешние правительственные автомобили, а их, на минуточку, 650 тыс. единиц, потребуется не менее $20 млрд. Но, предположим, деньги нашлись на благое дело. Проблема в том, что американские фирмы не выпускают сегодня столько электромобилей, пригодных для государственных нужд. Есть Chevrolet Bolt EV. Есть Ford Mustang Mach-E, но это очень дорогая машина, ее цена в США составляет от $43 тыс. Электрический Bolt, кстати, тоже недешев — цена начинается от $36,6 тыс. А все остальное — это Tesla, которая считается премиальным брендом и потому для госзакупок не очень годится. Впрочем, не исключено, что слова президента дадут импульс к развитию всевозможных электромобильных стартапов, которых в Америке немало.

Почему-то вспомнилась история, как наших чиновников неоднократно пытались пересадить на «Волги». Кончилось это тем, что автомобили этой марки просто перестали выпускать. Хочется верить, что случилось это не потому, что таким образом госслужащие избавили себя от угрозы пользования отечественным автотранспортом.